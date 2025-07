Dispersi due giovani di 17 e 18 anni in un fiume nel Bresciano: ricerche in corso

Oggi, martedì 15 luglio, due ragazzi di 17 e 18 anni sono scomparsi dopo essersi tuffati nelle acque di un fiume nei pressi di Urago d’Oglio (Brescia). Sul posto gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Ricerche in corso.

Immagine di repertorio

Nel corso di questo pomeriggio, martedì 15 luglio, due ragazzi, rispettivamente di 17 e 18 anni, sono scomparsi dopo essersi tuffati nelle acque di un fiume nei pressi di Urago d'Oglio, un comune in provincia di Brescia. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Ricerche in corso.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, i fatti si sarebbero verificati intorno alle ore 19:00 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorritori del 118 sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 18:50 a bordo di un'ambulanza, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Chiari e i Vigili Del Fuoco del Comando provinciale di Brescia per le ricerche.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'allarme della scomparsa sarebbe stato lanciato subito dopo che i due giovani si sono tuffati nelle acque del fiume senza più riemergere. Da allora sono iniziate le operazioni di ricerca dei Vigili del fuoco che, al momento, starebbero perlustrando le acque del fiume in cerca dei due giovani.

Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute sul luogo della scomparsa sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda con l'obiettivo di far luce sull'accaduto e accertare tutte le responsabilità del caso.