Ragazzo di 15 anni si tuffa nel fiume e non riemerge più: ricerche in corso

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 23 luglio 2025, un ragazzino di quindici anni si è tuffato nel fiume che scorre nella località Ponte della Becca e non è più riemerso. Sono stati subito chiamati i soccorsi. E le ricerche sono ancora in corso.

L'area interessata dalle ricerche si trova nel comune di Linarolo, in provincia di Pavia. Il quindicenne si sarebbe tuffato, forse da un pontile, e non sarebbe più riemerso. Alcuni bagnanti hanno quindi chiamato i soccorsi. Non è chiaro se fosse solo o in compagnia di altri amici.

In ogni caso, sul posto sono quindi arrivati gli specialisti del soccorso acquatico del Comando di Pavia. In loro supporto, sono arrivati anche i sommozzatori dei nuclei regionali dei Vigili del fuoco della Lombardia e del Piemonte. Immediatamente si sono messi all'opera per ritrovarlo. Nonostante sia stata perlustrata la zona tutta la sera, il quindicenne non è stato ancora trovato. Le ricerche proseguiranno anche quest'oggi.

La scomparsa del quindicenne è solo l'ultima delle operazioni di soccorso che sta impegnando i vigili del fuoco nei fiumi e nei laghi della Lombardia. Ogni estate, infatti, si registrano diversi incidenti causati, in alcune circostanze, dalla disattenzione dei bagnanti; in altri da malori o dalle forti correnti che trascinano via i bagnanti. La speranza, in queste ultime ore, è che il quindicenne possa essere ritrovato quanto prima.