Ragazzo con problemi psichici accoltella i genitori: padre e madre in pericolo di vita Un paziente psichiatrico di 28 anni ha accoltellato i genitori questa mattina ad Opera, nel Milanese. Entrambi sono in gravi condizioni e in pericolo di vita.

A cura di Simona Buscaglia

Questa mattina, alle otto circa, in via Cefalonia, ad Opera, alle porte di Milano, un 28enne italiano, paziente psichiatrico in cura al Centro psico sociale (Cps) di Rozzano, è accusato di aver aggredito ed accoltellato alla gola i genitori conviventi, il padre 83enne e la madre 63enne. Secondo una prima ricostruzione, dopo il fatto, l’aggressore sarebbe uscito dall’abitazione, si sarebbe messo alla guida e sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale con un'altra macchina. Il 28enne è stato trasportato all’ospedale "San Paolo" di Milano, nel reparto di psichiatria, dove è piantonato dalle forze dell'ordine.

Gravi i genitori, sono in pericolo di vita

I due genitori accoltellati sono in pericolo di vita. Il padre è stato trasportato all'Ospedale Policlinico di Milano, mentre la madre all’ospedale Humanitas di Rozzano, entrambi in codice rosso. Sul posto è intervenuta la Stazione Carabinieri di Opera allertata dagli operatori sanitari del 118. Ora spetterà ai militari ricostruire la dinamica dell'aggressione e le motivazioni alla base del gesto del 28enne, al momento ancora sconosciute.

