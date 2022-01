Accoltella i genitori, arrestato 28enne con problemi psichici: aveva aggredito la madre già un mese fa È stato arrestato il ragazzo di 28 anni che, questa mattina, avrebbe accoltellato alla gola i genitori: secondo quanto riferito a Fanpage.it, aveva già aggredito la madre lo scorso dicembre.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato tratto in arrestato il ragazzo di 28 anni che nella mattinata di oggi, venerdì 7 gennaio, ha accoltellato i genitori alla gola nella loro casa a Opera, alle porte di Milano. Il giovane è un paziente psichiatrico in cura al Centro psico sociale di Rozzano. Stando a quanto riferito dai carabinieri a Fanpage.it, il 28enne aveva già aggredito la madre un mese fa. In quell'occasione, la donna aveva deciso di non sporgere denuncia. Nonostante questo, i carabinieri avevano informato la Procura e richiesto l'emissione di un provvedimento sanitario.

Il ragazzo è fuggito con un'auto

L'aggressione di oggi è invece avvenuta alle 8 del mattino. I genitori sono stati accoltellati nel loro appartamento di via Cefalonia. Sia il padre di 83 anni che la madre di 63 anni, trovati a terra agonizzanti, sono stati colpiti alla gola e al torace. Sulla base di quanto ricostruito dai carabinieri, dopo aver compiuto il gesto, il ragazzo sarebbe uscito di casa e sarebbe fuggito con un'auto con la quale poi sarebbe rimasto coinvolto in un incidente. Dopo essere stato fermato, è stato portato nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Paolo dove è stato piantonato dalle forze dell'ordine. Dopo essere stato interrogato, gli è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di tentato omicidio.

L'aggressione avvenuta lo scorso dicembre

I genitori sono ricoverati in gravissime condizioni e sono entrambi in pericolo di vita: l'83enne è stato portato all'ospedale Policlinico mentre la madre è stata trasferita all'Humanitas di Rozzano. Per il momento non è ancora chiaro il movente del gesto, i carabinieri indagano per comprenderne la dinamica. Come riportato a Fanpage.it, il 28enne aveva aggredito la madre già a dicembre. In quella occasione – la donna non aveva riportato gravi ferite – la 63enne aveva deciso di non sporgere denuncia.