Ragazzo 21enne litiga con un coetaneo e finisce sfregiato alla fermata della metro a Milano Al termine di una lite con un ragazzo, un 21enne è stato sfregiato alla fermata della metropolitana San Leonardo a Milano. L’altro è rimasto ferito in modo più lieve. La polizia sta indagando.

A cura di Enrico Spaccini

Un 21enne è stato accoltellato e sfregiato al volto alla stazione della metropolitana di San Leonardo a Milano nel pomeriggio di ieri, sabato 3 giugno. Stando alle prime informazioni, l'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 17:30 in seguito a una lite con un altro ragazzo, anche lui rimasto ferito. Il 21enne si trova al momento ricoverato al Policlinico dove è stato trasportato dai sanitari del 118 in codice rosso. L'altro, invece, è stato trasportato in codice giallo per alcune ferite alla schiena, a un braccio e a un sopracciglio.

Gli agenti della polizia stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'aggressione. Pare che il 21enne si trovasse al piano mezzanino della fermata della linea rossa M1 quando ha iniziato a discutere con un altro giovane. Non è ancora chiaro il motivo, ma tra i due sarebbe nata una lite che ha portato al ferimento dei due.

Il 21enne è stato raggiunto da un fendente, forse sferrato con un coltello oppure con un coccio di bottiglia, al viso. Le sue condizioni sono gravi e, poiché era senza documenti, non è ancora stato identificato.