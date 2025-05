video suggerito

Ragazzino spruzza spray urticante in aula: ustionata al volto una compagna di classe della scuola media Una ragazzina di una scuola media mantovana è finita al pronto soccorso per lievi ustioni al volto. La giovane studentessa sarebbe stata investita al volto dallo spray urticante spruzzato da un compagno di classe durante le lezioni.

Foto di repertorio

Una giovane studentessa della scuola media di un comune nel Mantovano è finita al pronto soccorso con ustioni al volto dopo che un compagno di classe ha spruzzato uno spray urticante in aula. L'episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì 7 maggio e l'autore del gesto è stato segnalato al Tribunale per i Minorenni di Brescia. Poiché ha meno di 14 anni, i carabinieri intervenuti nell'istituto non hanno potuto denunciarlo.

Stando a quanto riportato da Prima Mantova, il ragazzino avrebbe fatto partire uno spruzzo di spray urticante all'interno di un'aula della scuola media di Gazoldo degli Ippoliti, piccolo paese a ovest di Mantova. Era la mattina del 7 maggio, in classe si stava tenendo una lezione ed erano presenti al suo interno i compagni di scuola e un docente.

Solo una ragazzina, però, avrebbe riportato conseguenze da quel gesto. Investita al volto dalla sostanza urticante, avrebbe riportato lievi ustioni. Sul posto, poco dopo, sono intervenuti i carabinieri della Stazione locale per effettuare le varie verifiche e gli accertamenti del caso. Con loro, anche il personale sanitario del 118. Dopo le prime cure, i soccorritori hanno deciso di trasportare la giovanissima studentessa in pronto soccorso.

Una volta identificato il presunto responsabile del gesto, i carabinieri hanno provveduto a segnalarlo al Tribunale per i Minorenni di Brescia. Il ragazzino, infatti, non avrebbe compiuto ancora 14 anni, per questo motivo non è scattata la denuncia nei suoi confronti. Non è ancora chiaro come abbia fatto a entrare in possesso della bomboletta spray.