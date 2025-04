video suggerito

Studente spara con una pistola in una scuola, panico tra studenti e insegnanti: ha usato una scacciacani A Chiavenna (Sondrio) uno studente di una scuola ha portato una pistola scacciacani in classe. Un compagno gliel'ha sfilata dalle mani e ha sparato causando panico tra alunni e insegnanti.

A cura di Ilaria Quattrone

La scorsa settimana uno studente di una scuola di Chiavenna (Sondrio) è entrato in classe con una pistola scacciacani: l'aveva nascosta nello zaino. Durante l'intervallo, ha deciso di estrarla dallo zaino e di farla vedere ai compagni. Uno di loro, gliela avrebbe sfilata dalle mani e avrebbe poi sparato generando ovviamente il panico tra alunni e insegnanti.

Molti adolescenti sono scappati mentre i docenti hanno immediatamente informato il dirigente scolastico dell'accaduto. Il preside ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che in pochissimo tempo sono arrivati sul luogo. Gli investigatori hanno fermato e identificato due giovani. Hanno poi trovato la pistola, che si è rivelata una scacciacani e che era priva di proiettili ma che produce lo stesso rumore di una vera arma da fuoco.

Non è ancora chiaro se il gesto sia stato incidentale o voluto. Certo è che, anche se non vi sono stati danni a persone o cose, non riduce la gravità del fatto e soprattutto che un ragazzino fosse in possesso di una scacciacani che ha poi portato all'interno dell'istituto. E proprio la scuola sta decidendo se prendere o meno eventuali provvedimenti disciplinari. Anche la Procura dei minori, che è stata informata del caso, sta cercando di capire se vi sia o meno rilevanza penale. Nei prossimi giorni quindi si potrebbero avere maggiori informazioni e aggiornamenti sull'evoluzione di questa vicenda.