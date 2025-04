video suggerito

Ragazzino di 17 anni intossica la sua classe con lo spray al peperoncino: denunciato A Como un ragazzo di 17 anni è stato denunciato dopo aver spruzzato lo spray al peperoncino in classe.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, lunedì 28 aprile, la polizia di Como ha denunciato un diciassettenne perché accusato di possesso illecito di armi ed emissione di gas nocivi in luogo pubblico. L'adolescente avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino in classe causando un'intossicazione ai suoi compagni.

L'episodio si è verificato alle 10.40 di ieri nell'istituto Ripamonti di Como. Il ragazzino avrebbe usato lo spray e avrebbe così causato un'intossicazione ai suoi compagni di classe e docenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici hanno fornito tutte le cure del caso alle persone che avevano inalato la sostanza.

Nel frattempo gli agenti della polizia ha sequestrato lo spray al 17enne e hanno identificato il ragazzo, che è residente a Cantù, che è stato portato negli uffici della Questura per tutti gli accertamenti del caso. Da questi è emerso che il ragazzo avesse alcuni precedenti, come quello di tentato omicidio. Il 17enne è stato sottoposto a un provvedimento amministrativo – Dacur – che gli è stato notificato dagli esperti dell'Ufficio della Divisione Anticrimine della Questura di Como.

Il ragazzo non potrà accedere in specifiche vie del territorio di Cantù per due anni.