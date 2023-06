Ragazzino recluso nel carcere di San Vittore: dopo 12 giorni trasferito in un istituto minorile Un ragazzino era stato recluso in carcere a San Vittore a Milano: è rimasto lì per 12 giorni nonostante fosse minorenne. Oggi è stato trasferito nell’istituto penitenziario minorile di Palermo.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato trasferito il ragazzino che, così come denunciato dal presidente sottocommissione carceri del Comune di Milano Daniele Nahum, da dodici giorni si trovava recluso nel carcere di San Vittore. Così come riportato in un tweet dal senatore della Repubblica Ivano Scalfarotto, il minore sarebbe stato portato in un istituto minorile di Palermo.

La denuncia dei consiglieri comunali del Pd

Nei giorni scorsi Nahum, insieme al vicepresidente della sottocommissione carceri Alessandro Giungi, aveva diramato una nota stampa in cui spiegava che l'adolescente era stato portato a San Vittore. L'avvocata del ragazzo, Federica Liparoti, aveva spiegato che erano stati fatti tutti gli accertamenti medici del caso che avevano dimostrato la minore età del suo cliente.

Dopo questi approfondimenti, la Magistratura aveva presentato un'istanza per il trasferimento. In attesa che questa venisse accettata, il ragazzino ha trascorso ben dodici giorni a San Vittore.

Il ragazzino è stato trasferito in un carcere minorile di Palermo

Alla notizia Scalfarotto, in forze al partito Italia Viva, aveva deciso di presentare un'interrogazione parlamentare per chiedere spiegazioni al Ministero della Giustizia. Dopo alcune ore, lo stesso esponente ha ricevuto notizia del trasferimento del ragazzino a Palermo.

Quello di questi giorni, non sarebbe nemmeno l'unico caso. È già capitato in passato, in particolare con minori stranieri non accompagnati, che alcuni giovani venissero portati a San Vittore per poi scoprire che le stesse autorità italiane avevano rilasciato documenti in cui veniva attestata la minore età.