Un altro ragazzino di 13 anni è rinchiuso nel carcere Beccaria: “È inaccettabile” Nel carcere minorile Beccaria di Milano da oltre venti giorni sarebbe detenuto un ragazzino che, secondo i suoi documenti, dovrebbe avere 13 anni. Gli accertamenti dicono invece che ne ha 17. Per questo motivo sono stati chiesti ulteriori approfondimenti agli uffici del consolato algerino.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel carcere minorile Beccaria di Milano sarebbe detenuto un ragazzino che sembrerebbe avere 13 anni. Il minore è nell'istituto da più di venti giorni ed è trattenuto perché in attesa di accertamenti relativi all'età. A darne notizia, tramite un post su Facebook, è il garante dei detenuti del Comune Francesco Maisto. Il giovane è un minore straniero non accompagnato finito nella struttura per avere commesso un reato. Nonostante i documenti in possesso del ragazzo sostengano che abbia 13 anni, gli inquirenti – incerti sulla sua età – hanno deciso di sottoporlo a ulteriori esami.

Richiesti ulteriori accertamenti agli uffici del consolato algerino

Sulla base di quanto appreso da Fanpage.it, sembrerebbe che gli approfondimenti medici sostengano che il ragazzo abbia 17 anni. Un elemento che è in netto contrasto quindi con quanto emerge dai documenti. Per questo motivo, si sta procedendo con ulteriori verifiche negli uffici del consolato algerino. Il problema è che, nel frattempo che tutti i controlli giungano a termine, l'adolescente continua a vivere in stato detentivo all'interno delle mura del Beccaria.

Una settimana fa il caso dei due minorenni trattenuti nel carcere San Vittore

E questo non è il primo caso. Già nelle settimane precedenti aveva fatto discutere la notizia di due minorenni che erano stati trattenuti al carcere per adulti San Vittore in attesa che venissero completati gli accertamenti relativi all'età. Entrambi, dopo che il consigliere comunale e presidente della commissione carceri Daniele Nahum ha riportato la notizia, erano stati trasferiti in due istituti minorili.