Un minore è recluso nel carcere di San Vittore: dopo 11 giorni ancora non è stato trasferito Un minore risulterebbe recluso da undici giorni nel carcere di San Vittore a Milano, la casa circondariale dovrebbe ospitare solo detenuti adulti.

A cura di Giorgia Venturini

"Abbiamo appreso di un minore recluso a San Vittore". A denunciare tramite una nota stampa quanto sta accadendo sono Daniele Nahum, presidente sottocommissione carceri, e Alessandro Giungi, vicepresidente sottocommissione carceri. Stando alle prime informazioni un minore risulterebbe recluso da undici giorni nel carcere di San Vittore a Milano, carcere in cui i detenuti devono essere tutti adulti. La struttura infatti non è idonea ad accogliere minorenni. E invece un minore da giorni si troverebbe proprio qui e non in una comunità o in un carcere adatto a lui.

Si sta procedendo a spostare il giovane

"Tramite l’Avvocata Federica Liparoti, legale del minore, sappiamo che sono stati fatti tutti gli accertamenti medici che constatano la minore età del suo assistito. La Magistratura ha già presentato istanza per spostare questo ragazzo all’interno di un carcere minorile", continuano i due membri della sottocommissione carceri. Si spera ora che tutto procederà con la massima rapidità per spostare il detenuto minorenne in una struttura a lui adeguata.

L'emergenza carceri

Questo altro episodio solleva ancora una volta il problema carceri: "La situazione – spiegano Nahum e Giungi – delle nostre carceri è sempre più compromessa, come stiamo constatando con i continui sopralluoghi che stiamo tenendo come Sottocommissione Carceri del Comune di Milano. Nei giorni scorsi abbiamo trovato un bambino di un anno che era recluso con la madre, tuttora si trova al Carcere di Bollate in attesa che vengano assegnati i domiciliari alla madre. La situazione è sempre più esplosiva ed è diventata una vera e propria emergenza democratica".

Infine i due membri della sottocommissione si rivolgono a Roma: "Il Governo e il Ministro Nordio parlano di riforma della Giustizia ma probabilmente neppure sanno in che condizioni sono gli istituti di pena italiani e della presenza di bambini in carcere, oltre che della gravissima detenzione di un minore in una Casa di Reclusione".