Ragazzino fa perdere le sue tracce: lo ritrovano in un casolare abbandonato Un minore della provincia di Cremona aveva fatto perdere le sue tracce dalla serata di ieri domenica 19 settembre. Lo hanno ritrovato dopo ore di ricerche in un casolare abbandonato.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Paura per un minore di Cremona. Nella giornata di ieri domenica 18 settembre ha fatto perdere le sue tracce. Subito è stato lanciato l'allarme: in zona lo hanno cercato i carabinieri, la protezione civile e i vigili del fuoco per ore. Per agevolare le ricerche è entrato in azione anche un elicottero decollato da Milano che si è concentrato su Persichello dove la cellula del cellulare era stata agganciata per l'ultima volta.

Il ragazzino trovato in un casolare abbandonato

Dopo poco il minore è stato ritrovato in un casolare abbandonato. Al momento resta ancora da capire perché il ragazzino si sia allontanato. Potrebbe averlo fatto in modo volontario ma tutto è ancora da capire. Ora sta bene ed è stato riaccompagnato dalla famiglia.

Scomparso e ritrovato un bambino di undici anni

Solo qualche mese fa un bambino di undici anni che era scomparso a Castano Primo, comune alle porte di Milano. Il giovane era stato poi ritrovato grazie a una segnalazione alle forze dell'ordine e con il supporto via social degli appelli del sindaco del paese. A novembre dello scorso anno, in provincia di Monza e Brianza, era scomparso un ragazzino di 14 anni. Il giovane, che viveva a Seregno, si era allontanato dopo la scuola e non aveva più fatto ritorno a casa. L'associazione Penelope Lombardia aveva lanciato un appello per aiutare la famiglia nelle ricerche. L'adolescente infatti era sparito nel nulla dal 29 novembre. Dopo la denuncia della famiglia del ragazzo, le forze dell'ordine si erano attivate per ritrovarlo. Il 14enne era stato poi ritrovato il giorno dopo. Fortunatamente tutte i casi hanno un lieto fine.