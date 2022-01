Bambino di undici anni scomparso a Castano Primo: l’appello del sindaco sui social Un ragazzino di 11 anni, Andrei, è scomparso a Castano Primo, un comune nel Milanese. Il sindaco lancia l’appello sui social: “Chi lo vedesse chiami subito i carabinieri”

A cura di Simona Buscaglia

Andrei, 11 anni, il bambino scomparso

L'appello arriva direttamente dal sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello: nel comune di quasi 11mila abitanti nel Milanese dove ricopre la carica di primo cittadino è scomparso un bambino, Andrei. Il messaggio sul suo profilo Facebook è stato lanciato mezz'ora fa: "Chi lo vedesse contatti immediatamente i carabinieri" ribadisce il sindaco. "Al momento della scomparsa il ragazzino di undici anni indossava un giubbotto nero, una cartella nera e verde e dei pantaloni grigi" ha aggiunto Pignatiello.

Altra ragazzino scomparso pochi mesi fa a Monza

Quello di oggi a Castano Primo non è purtroppo l'unica scomparsa di un minore in Lombardia negli ultimi mesi. A novembre dello scorso anno, in provincia di Monza e Brianza, era scomparso un ragazzino di 14 anni. Il giovane, che viveva a Seregno, si era allontanato dopo la scuola e non aveva più fatto ritorno a casa. L'associazione Penelope Lombardia aveva lanciato un appello per aiutare la famiglia nelle ricerche. L'adolescente infatti era sparito nel nulla dal 29 novembre. Dopo la denuncia della famiglia del ragazzo, le forze dell'ordine si erano attivate per ritrovarlo. Il 14enne era stato poi ritrovato il giorno dopo.

In aggiornamento