Ragazzino di 17 anni si schianta con uno scooter: rischia di perdere una gamba A Meda (Monza e Brianza), un ragazzino di 17 anni è rimasto coinvolto in un incidente con uno scooter: adesso rischia l’amputazione di una gamba.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

La notte del 7 aprile a Meda (Monza e Brianza), un ragazzo di 17 anni è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale. Per tre giorni è rimasto nel reparto di Neurorianimazione dell'ospedale San Gerardo di Monza e, nelle ultime ore come raccontato dal quotidiano locale Il Cittadino di Monza e Brianza, è stato estubato.

La dinamica dell'incidente a Meda

L'adolescente, residente a Carate Brianza, poco dopo la mezzanotte del 7 aprile si trovava a bordo di uno scooter che però non era il suo: era, infatti, di proprietà di un ragazzo di 23 anni che vive a Giussano. A mezzanotte il ragazzino si è scontrato con un'automobile che invece era guidata da un uomo di 33 anni, originario di Solaro. Durante gli accertamenti, è emerso che il conducente aveva un tasso alcolemico sopra il limite consentito.

Il ragazzo di 17 anni rischia di perdere la gamba sinistra

Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Gli operatori sanitari, dopo aver fornito le prime cure sul posto, lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale dove è rimasto ricoverato in terapia intensiva. Adesso finalmente è stato dichiarato fuori pericolo, ma i medici stanno valutando l'amputazione della gamba sinistra.

Gli investigatori intervenuti sul posto, durante gli accertamenti, hanno invece scoperto che il motorino, sul quale viaggiava il ragazzo, non avrebbe avuto né la targa né l'assicurazione. Inoltre sembrerebbe che si stia valutando un coinvolgimento penale della famiglia. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.