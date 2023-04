Ragazzo 17enne in pericolo di vita dopo un incidente con il motorino: non aveva targa né assicurazione Il motorino sul quale viaggiava il 17enne non era assicurato e non aveva targa, ed era di proprietà di un 23enne. Nella notte scorsa, si è schiantato contro un’auto a Meda. Ora è ricoverato in pericolo di vita.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Il ragazzo in pericolo di vita dopo essersi schiantato con il suo motorino contro un'auto nella notte tra giovedì e venerdì 7 aprile, non aveva né assicurazione né targa. Era in sella del due ruote quando, intorno a mezzanotte e mezza, è andato a sbattere contro un veicolo a un incrocio a Meda, in provincia di Monza e della Brianza. Al momento si trova in prognosi riservata nel reparto di Neurorianimazione all'ospedale San Gerardo e le sue condizioni sarebbero gravissime.

Il motorino intestato a un 23enne

Secondo quanto risulta dalle prime indagini sull'incidente, il ragazzo coinvolto nell'incidente ha 17 anni. Di origini straniere, è residente a Carate Brianza. In un primo momento si pensava che alla guida del motorino ci fosse il suo proprietario, ovvero un 23enne. L'ipotesi del furto del mezzo, che era senza targa e senza assicurazione, è già stata scartata. Tuttavia, sono in corso di accertamento le modalità con cui è passato dalle mani del 23enne a quelle del 17enne.

Sono ancora da valutare gli eventuali profili di natura penale, sia per quanto riguarda la mancata copertura assicurativa del mezzo, sia per l'incidente stesso.

Il 33enne alla guida dell'auto era ubriaco

Al volante dell'auto con cui il 17enne si è scontrato all'incrocio tra via Piave e via Caduti Medesi, c'era un uomo di 33 anni di Solaro che è risultato positivo all'alcoltest.

Preoccupano ancora, invece, le condizioni del 17enne che è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. È ricoverato in terapia intensiva, nel reparto di Neurorianimazione, e la prognosi è riservata. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori e sarebbe in pericolo di vita.