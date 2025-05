video suggerito

Ragazzino di 14 anni cade dalla bici e batte la testa contro un muro: è gravissimo Un 14enne nella serata del 26 maggio è caduto dalla bicicletta a Stradella (Pavia) e ha battuto la testa contro un muro. L’impatto gli ha provocato un’emorragia cerebrale e ora è ricoverato in condizioni gravissime al San Matteo. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 14enne è ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere caduto dalla sua bicicletta. L'incidente si è verificato nella serata di ieri, lunedì 26 maggio, a Stradella (in provincia di Pavia). Nella caduta, il ragazzino avrebbe sbattuto la testa contro il muro. Stando a quanto accertato dai carabinieri, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

Stando a quanto emerso finora, l'incidente si sarebbe verificato poco prima delle 20:30 del 26 maggio lungo via Montebello a Stradella, nell'Oltrepò Pavese. Con una dinamica ancora da chiarire, il 14enne sarebbe caduto dalla bicicletta da solo e sarebbe finito a sbattere contro il muro di un'abitazione. L'impatto gli ha provocato un'emorragia cerebrale.

Le sue condizioni non erano apparse particolarmente gravi, tanto che i sanitari intervenuti con ambulanza e automedica lo avevano trasportato in ospedale al San Matteo in codice giallo. Tuttavia, le condizioni del ragazzino sarebbero peggiorate nella notte ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza e trasferito in Rianimazione.

Leggi anche Colpisce un 46enne che batte la testa e muore in ospedale: 28enne arrestato per omicidio

I carabinieri hanno eseguito i primi accertamenti del caso. Il 14enne, di origini romene, vive a Stradella con la famiglia e sarebbe caduto da solo, senza il coinvolgimento di un altro mezzo.