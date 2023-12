Ragazzino di 13 anni investito in bici mentre attraversa sulle strisce a Sondrio: è grave Il 13enne stava attraversando quando un’auto l’ha travolto in pieno senza nemmeno frenare. Sbalzato sull’asfalto per metri, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Sondrio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Gravissimo incidente oggi, pochi minuti prima delle 16, a Sondrio. Un ragazzino di 13 anni è stato investito da una macchina di passaggio mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Trasportato in codice rosso all'ospedale cittadino, ha riportato ferite molto gravi nel violentissimo impatto: la sua prognosi, al momento, resta riservata. Illeso, al contrario, il conducente dell'auto che l'ha travolto.

Secondo le prime ricostruzioni, il 13enne è arrivato all'altezza delle strisce pedonali fermandosi e attendendo di attraversare. Dalla strada di ingresso in città proveniva un camion il cui autista, accortosi del bambino, ha rallentato facendogli cenno di passare. Quello che non ha fatto l'altra auto proveniente dal senso di marcia opposto, guidata da un 74enne di Morbegno, che non si sarebbe invece accorto della sua presenza e avrebbe proseguito la sua corsa senza nemmeno accennare a una frenata: così ha preso in pieno il 13enne sulla bicicletta, sbalzato per alcuni metri sull'asfalto e colpito nuovamente dall'automobile una volta caduto a terra.

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi del 118 e una pattuglia della polizia locale, accompagnata dagli uomini della Questura di Sondrio, insieme ai vigili del fuoco dal vicino comando provinciale.