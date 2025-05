video suggerito

Ragazzino di 12 anni scivola in un dirupo a Como: è precipitato per 20 metri da un sentiero L'adolescente, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato con l'eliosoccorso all'ospedale Sant'Anna di Como. Durate oltre due ore le operazioni di salvataggio.

Foto di repertorio

Era andato a pescare dopo la scuola, risalendo il torrente del suo paese. Qui a Cavargna (Como), località Rava, un ragazzino di 12 anni è scivolato in un dirupo ed è precipitato per una ventina di metri nel vuoto. L'adolescente, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato con l'eliosoccorso all'ospedale Sant'Anna del capoluogo, dove si trova ancora ricoverato: secondo quanto emerso, nonostante le ferite riportate nella caduta, non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito al momento il ragazzino è precipitato per circa 20 metri, verosimilmente dopo essere scivolato dal sentiero di una zona impervia per colpa del terreno scivoloso. L’allarme ai soccorritori è così scattato intorno alle 17.10, e in suo aiuto sono immediatamente intervenuti il personale della Croce Azzurra di Porlezza, i sanitari del 118 con l’elisoccorso, gli uomini del Soccorso Alpino e i Vigili del fuoco di Menaggio, che hanno impiegato oltre due ore per portare a termine le operazioni di salvataggio.

Riportato in un luogo sicuro e issato a bordo dell’elicottero del 118, il giovanissimo paziente, sempre rimasto vigile, è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como, dove si trova ancora ricoverato per accertamenti.