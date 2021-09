Ragazzino 14enne investito da un’auto a Solbiate Olona: portato in ospedale in elicottero, è grave Grave incidente stradale a Solbiate Olona, in provincia di Varese. Attorno alle 16 di oggi, martedì 14 settembre, un ragazzino di 14 anni è stato investito da un’auto per cause da accertare mentre si trovava in via Giuseppe Mazzini. Il giovane ha riportato un trauma cranico e traumi in altre parti del corpo: è stato portato in codice rosso in elicottero all’ospedale di Bergamo.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, martedì 14 settembre, a Solbiate Olona, in provincia di Varese. Un ragazzino di 14 anni è stato travolto da un'auto per cause da accertare. Il giovane, O.S. le sue iniziali, nell'incidente ha riportato un trauma cranico e altri importanti traumi al volto, al collo e al torace. L'incidente si è verificato attorno alle 16 in via Giuseppe Mazzini, all'altezza del civico 43. L'esatta dinamica non è ancora chiara e sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio.

Il ragazzino è stato portato in codice rosso in ospedale a Bergamo

L'azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto tre mezzi di soccorso: un elicottero, un'automedica e un'ambulanza, tutti in codice rosso. I soccorritori hanno prestato le prime cure al ragazzo ferito, che è stato poi trasportato in elicottero, con la massima urgenza, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Incidente a Gottolengo, moto si scontra contro un'auto: morto un 42enne

Sempre oggi è stato registrato un altro incidente stradale a Gottolengo, in provincia di Brescia. Un uomo di 42 anni si è schiantato con la sua moto contro un'auto. L'uomo è stato trovato in arresto cardiocircolatorio e, nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari, non c'è stato nulla da fare: il motociclista è morto infatti poco dopo. Sul posto, oltre ai medici e i paramedici del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire la dinamica della vicenda. Non è ancora chiaro come sia avvenuto l'incidente.