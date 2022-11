Ragazzi rapinano due passanti al parco, ma le vittime sono due agenti: arrestati Due ventenni scippano due passanti durante la notte al parco, ma non si rendono conto che le vittime sono due agenti di polizia. Per i giovani è scattato l’arresto.

A cura di Giorgia Venturini

Due ventenni hanno provato a mettere a segno una rapina al parco, ma hanno sbagliato a "valutare" le loro vittime. Hanno tentato ad aggredire infatti due agenti che hanno reagito. Così per i due giovani è scattato l'arresto.

L'aggressione di notte in un parco

Stando alle ricostruzione dei fatti, i due ventenni hanno aggredito un passante che si trovava al parco in compagnia di un amico. Hanno strappato una collanina per poi tentare la fuga.

I giovani sono stati subito fermati: i due amici al parco infatti erano due poliziotti che verso l'una e trenta di notte stavano passeggiando nella Biblioteca degli Alberi, l'area verde tra piazza Gae Aulenti e il Bosco Verticale a Milano.

Leggi anche Sfondano la vetrina di un negozio e portano via la cassa: arrestati due 17enni

La fuga e l'arresto

Quando uno dei due si è sentito strappare la catenina d'oro che aveva al collo ha subito reagito rincorrendo i due ragazzi. Immediatamente anche il collega si è messo all'inseguimento dei due aggressori, finiti in arresto pochi minuti dopo.

I presunti scippatori sono stati presi in viale Don Sturzo: si tratta di un 21enne e un 23enne, entrambi egiziani. L'accusa è di tentata rapina impropria.

Arrestati dopo aver rubato un Rolex da 80mila euro

Solo pochi giorni fa un 27enne napoletano è stato fermato in auto, tra gli svincoli di Capua e Santa Maria Capua Vetere, con un complice di 20 anni: stavano ritornando da Milano dove avevano rubato un Rolex da 80mila euro.

Ad accorgersi del furto sono stati gli agenti della polizia stradale che fermata l'auto per un controllo hanno trovato in auto il Rolex e un altro orologio di lusso, un Phlippe Patek. Per i due complici è scattata l'accusa di furto e di ricettazione.