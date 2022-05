Ragazzi aggrediscono poliziotti dentro Primark: “Che ca**o vuoi?”, arrestati Due ragazzi di 19 e 20 anni sono stati arrestati dalla polizia di Milano con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’accaduto, nel negozio del centro città di Primark.

Due ragazzi di 19 e 20 anni sono stati arrestati dalla polizia di Milano con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I due giovani si sono scagliati contro gli agenti all'interno del negozio Primark di via Torino, in pieno centro, dopo che questi avevano provato ad identificarli.

Aggrediscono poliziotti, due arresti nel negozio Primark

Secondo quanto comunicato dalla Questura, i due arrestati, entrambi cittadini marocchini irregolari in Italia, tutto è successo nel primo pomeriggio di martedì quando una cliente di 30 anni di Primark ha chiesto l'intervento degli agenti in virtù di un tentativo di furto da parte dei due soggetti e di un altro loro amico. Nella fattispecie, i tre avrebbero cercato di rubare dalle borse di altre clienti che stavano facendo shopping. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno chiesto agli altri presenti un identikit dei tre, rintracciandoli poco dopo. Due di loro, una volta fermati per essere identificati, hanno aggredito i poliziotti urlandogli contro frasi come "che ca**o volete? Noi non c'entriamo nulla".

I giovani accusati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale

Al tentativo di sedare gli animi dei giovani, gli agenti hanno però ottenuto un effetto contrario. Questi, infatti, si sono scaldati ulteriormente rischiando di aggredire fisicamente i poliziotti. A quel punto, gli agenti della Mobile non hanno potuto fare altro che immobilizzarli a terra e mettergli le manette ai polsi. Portati in Questura, devono rispondere delle accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Non è chiaro se al termine della perquisizione gli agenti abbiano trovato oggetti di proprietà delle clienti del negozio.