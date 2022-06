Due ragazze minorenni aggrediscono i poliziotti dopo un furto, arrestate insieme ai complici Quattro ragazzi, due dei quali maggiorenni e due ragazze minorenni, sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato dagli agenti della polizia di Milano.

Immagine di repertorio

Quattro ragazzi, due dei quali maggiorenni e due ragazze minorenni, sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato dagli agenti della polizia di Milano. I quattro hanno rubato capi di abbigliamento per un valore di circa duecento euro all'interno dell'Upim di corso Buenos Aires nella mattinata di mercoledì 15 giugno. I ragazzi sono due 18enni di origini tunisine, una 17enne marocchina e una 17enne italiana.

Rubano all'Upim di Buenos Aires e scappano

Secondo quanto comunicato dalla Questura di Milano, i quattro si sono recati all'Upim di Buenos Aires intorno alle 12 uscendone poco dopo con la refurtiva dopo averne staccato le placche anti taccheggio. Scoperti dagli addetti alla sicurezza del negozio di vestiario, i quattro giovani sono riusciti a scappare cercando di far perdere le proprie tracce. Una volta arrivati in piazza Oberdan, antistante a Porta Venezia, sono stati però intercettati da una volta della polizia. Scesi dall'auto, i poliziotti si sono avvicinati ai quattro che sono andati in escandescenza.

Ragazzine aggrediscono i poliziotti dopo un furto

Nella fattispecie, le due ragazzine minorenni hanno aggredito gli agenti dopo averli insultati. Nel tentativo di difendersi, hanno rimediato ferite che li ha costretti al trasporto in ospedale da dove sono stati dimessi con prognosi di cinque e sette giorni. Dopo qualche momento di concitazione, comunque, gli agenti della Mobile sono riusciti a bloccare i quattro per identificarli e arrestarli. I due giovani di 18 anni sono accusati di furto aggravato. Per le ragazzine si è aggiunta anche l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.