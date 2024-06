video suggerito

Ragazze di 12 e 19 anni rubano gioielli in una casa nel Milanese, una vicina le scopre e chiama la polizia Due ragazze giovanissime (di 12 e 19 anni) hanno tentato di rubare dei gioielli da un’abitazione a Bareggio (Milano). Colte in flagranza di reato, sono state arrestate e poi rilasciate. La 19enne era incinta e già nota alle forze dell’ordine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

(immagine di repertorio)

Due giovani ladre sono state arrestate in flagranza di reato lunedì mattina a Bareggio, comune in provincia di Milano. Si tratta di una 12enne e una 19enne incinta che avevano appena svaligiato un'abitazione in via Turati. La polizia locale ha segnalato la minorenne alla Procura presso il Tribunale per i minori, mentre la 19enne con precedenti (e appena uscita dal carcere perché in stato di gravidanza) è stata denunciata a piede libero alla Procura di Milano per furto in abitazione e detenzione di oggetti da scasso. L'allarme è stato dato da una vicina di casa che, vedendo le due ragazze aggirarsi in maniera sospetta nella zona, ha chiamato gli agenti. Entrambe le giovani sono in libertà.

Il furto messo in atto da due giovani donne a Bareggio

Lunedì 17 giugno, due ragazze, di 19 e 12 anni, si sono intromesse in una casa a Bareggio, precisamente in via Turati. Hanno rubato dei gioielli e poi si sono preparate per la fuga. Una vicina di casa, però, le ha viste aggirarsi in maniera sospetta e citofonare alle abitazioni, e ha avvisato la polizia locale. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, le due ladre hanno cercato di disfarsi dei gioielli gettandoli nel giardino della villetta. Sono state fermate e portate al Comando, poi trasferite in Questura per l'identificazione.

Sono due ragazze che vivono in un campo nomadi a Baranzate: la prima è una minorenne di 12 anni, la seconda ne ha 19 ed è incinta. Questa è pluripregiudicata ed era stata da poco scarcerata dal Tribunale di Monza perché in stato di gravidanza. Proprio per questo, il pubblico ministero di turno non ha disposto l'arresto, ma la 19enne è stata denunciata a piede libero per furto in abitazione e detenzione di arnesi da scasso.

Sono stati sequestrati l'attrezzo per forzare le porte e tutti i gioielli rubati. Appena il bottino verrà dissequestrato dal Pm, sarà reso al proprietario, il quale ha sporto denuncia alla polizia locale.

Le dichiarazioni dei rappresentati delle istituzioni comunali

Il vicesindaco e assessore alla Sicurezza di Bareggio, Roberto Lonati, ha ringraziato gli agenti di polizia: "Come vedete, a differenza di quello che a volte qualcuno pensa, gli agenti della Polizia Locale non sono solo quelli che fanno le multe, ma lavorano a 360 gradi per la sicurezza nostra e del nostro territorio".

Anche la sindaca, Linda Colombo, ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook in cui "si unisce ai ringraziamenti" e promette che "in questi giorni scriverò alla Prefettura e, per conoscenza, ai sindaci dei Comuni in cui si trovano i campi nomadi (di Vermezzo con Zelo e di Baranzate) affinché ci sia una maggiore vigilanza su queste aree e non siano abbandonate a se stesse trasformandosi in covi di illegalità".