Ragazza violentata in stazione mentre va al lavoro: fermato un 19enne Una ragazza appena maggiorenne è stata palpeggiata mentre si trovava in stazione e stava andando al lavoro. Con l’accusa di violenza sessuale è stato fermato un giovane di 19 anni.

Un ragazzo di 19 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato con l'accusa di violenza sessuale su una ragazza appena maggiorenne. Dalle prime informazioni, la giovane mercoledì pomeriggio era in stazione a Monza e si stava recando al lavoro quando si è accorto di essere seguita. A seguirla era il 19enne, originario dell'Egitto e irregolare in Italia: una volta in stazione ha tentato di abbordarla. Così la ragazza ha accelerato il passo. Lui l'ha afferrata, l'ha spinta contro il muro e l'ha palpeggiata: la giovane ha gridato ed è riuscita a scappare via. Una volta al lavoro ha raccontato tutto alle sue colleghe che l'hanno convinta a sporgere denuncia. Subito sono scattate le indagini della polizia: gli agenti sono riusciti a identificare l'aggressore grazie alle immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona. Per il 19enne mercoledì 25 maggio sono scattate le manette. Si trova ora al carcere di Monza.

Studentessa violentata per strada a Milano

I fatti di Monza arrivano qualche mese dopo a quelli di Milano dove una giovane era stata violentata in strada alle 3 di notte vicino alla fermata del tram di viale Bligny. Qui, l'uomo l'ha avvicinata chiedendole un accendino e inducendola a seguirlo per fumare una sigaretta in via Rontgen. In quella strada, l'ha bloccata, l'ha afferrata per i fianchi e violentata. La ragazza, dopo aver opposto resistenza, è riuscita a divincolarsi e scappare grazie all'arrivo di una coppia di giovani che passava da quella via. Gli investigatori grazie alle telecamere di sorveglianza della zona sono riusciti a risalire all'aggressore e ad arrestarlo qualche giorno dopo.