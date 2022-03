Violenza sessuale su una studentessa a Milano: fermato un ragazzo di 29 anni Il 29enne è stato fermato con l’accusa di aver violentato una studentessa a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un episodio di violenza a Milano ai danni di una donna. Un uomo di 29 anni è stato fermato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una studentessa. A darne notizia sono i carabinieri della compagnia di Milano che nelle prossime ore forniranno maggiori dettagli su quanto accaduto. Per il momento non è chiaro dove sia avvenuto l'abuso né quando.

Solo alcuni giorni fa una violenza a una fermata della metro

Solo alcuni giorni fa, nel capoluogo meneghino, si era registrato un altro abuso. Questa volta la vittima era un ragazzino di 17 anni: l'adolescente era stato fermato in una stazione della metro da un coetaneo che, dopo averlo minacciato con un coltello e averlo rapinato, lo aveva costretto a seguirlo. Il 17enne si era poi rivolto alle forze dell'ordine che, grazie alle immagini di videosorveglianza, era riuscito a risalire alla sua identità e fermarlo.

Aumentano le violenze sessuali a Milano

Alcune settimane fa la Prefettura aveva fornito i dati relativi ai reati commessi a Milano. Questi nella loro totalità sono diminuiti, ma proprio le rapine e le violenze sessuali sono in aumento. Sul tema, in un'intervista a Fanpage.it, si era espresso l'assessore comunale al Welfare, Lamberto Bertolè: "Dobbiamo fare diverse cose: innanzitutto sostenere le vittime. Milano ha una straordinaria rete di centri anti-violenza che ha fatto molto". L'assessore ha poi sottolineato che l'altro aspetto importante è quello relativo alla prevenzione, all'educazione e alla cultura del rispetto: "Dobbiamo intervenire presto per superare le banalizzazioni e anche i colpi di coda di una società patriarcale che vede ancora il corpo delle donne come un oggetto di dominio".