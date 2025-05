video suggerito

Ragazza di 24 anni travolta e uccisa da un treno a un passaggio a livello nel Comasco: circolazione sospesa Una 24enne è stata travolta e uccisa da un treno all'altezza del passaggio a livello a Caslino al Piano, frazione del comune di Cadorago (Como). Trenord ha fatto sapere che la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Saronno e Fino Mornasco è sospesa.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una 24enne è stata travolta da un treno all'altezza del passaggio a livello a Caslino al Piano, frazione del comune di Cadorago (in provincia di Como). L'incidente si è verificato intorno alle 16:40 di oggi, giovedì 22 maggio, e sul posto sono intervenuti i sanitari insieme alle forze dell'ordine. All'arrivo dei soccorsi, la ragazza era già deceduta. Come comunicato da Trenord sul proprio sito, la circolazione ferroviaria è attualmente sospesa tra le stazioni di Saronno e Fino Mornasco. Ai viaggiatori che devono raggiungere Como, viene consigliato di utilizzare i treni della linea S11 da Milano Porta Garibaldi, mentre da Saronno è possibile utilizzare i treni della linea S9 fino a Seregno, stazione di interscambio con i treni della linea S11 per Como-Chiasso.

Gli agenti della polizia ferroviaria, insieme ai carabinieri della Compagnia di Cantù, sono al lavoro per accertare la dinamica di quanto accaduto. L'incidente si sarebbe verificato in prossimità del passaggio a livello di via Armando Diaz, ma ancora non è chiaro se si sia trattato di un incidente, di un errore umano o di un gesto volontario.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica con la massima urgenza, ma all'arrivo dei sanitari la 24enne era già deceduta. Insieme ai soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Como per mettere in sicurezza la zona.

Articolo in aggiornamento