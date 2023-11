Aggredita con l’acido a Erba: “Da mesi aveva paura che l’ex fidanzato potesse farle del male” Già arrestato per stalking (si era presentato con un cric in mano davanti alla caserma dei Carabinieri, mentre l’ex fidanzata lo stava denunciando) lo scorso 21 novembre il 25enne Said Cherrah ha gettato dell’acido muriatico contro la giovane.

Said Cherrah, arrestato per l'aggressione con l'acido a Erba

"Era spaventata, viveva nel terrore che potesse succedere qualcosa". Si confidava con amici e parenti la 23enne di Erba che martedì scorso è stata raggiunta dall'ex fidanzato Said Cherrah in via Pontida a Erba (Como) e aggredita con dell'acido muriatico in strada. Solo l'apice di 15 mesi di persecuzioni, minacce, violenze continue dopo la fine della relazione tra i due, nell'agosto del 2022.

"Mi aveva detto di aver chiuso da qualche mese una storia e di essere preoccupata, perché si era resa conto che lui era pericoloso e potenzialmente violento", le parole di un amico della ragazza, che lavora in un importante azienda della città, a La Provincia di Como. "Mi ha riferito anche di aver denunciato ai Carabinieri alcuni comportamenti".

Dopo una di queste denunce segue l'arresto, quando l'ex fidanzato 25enne si presenta davanti alla caserma con un cric in mano. "Ma, nonostante il divieto di avvicinamento, lui cercava ancora di contattarla attraverso numeri anonimi. La tranquillizzava solo il fatto che lui abitasse lontano, ma allo stesso tempo lo credeva capace di tutto".

Così è stato. L'aggressione, violentissima, avviene davanti a tutti in un pomeriggio qualsiasi. "Urlava, la trascinava per i capelli e cercava di metterla in macchina", un'altra testimonianza. La giovane, adesso, si trova ancora ricoverata all'ospedale Sant'Anna di Como: ha riportato svariate ustioni al viso e agli occhi.