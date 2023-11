Getta in volto all’ex fidanzata di 23 anni l’acido muriatico: la ragazza lo aveva già denunciato Un ragazzo ha gettato in faccia all’ex compagna di 23 anni acido muriatico: nei confronti dell’uomo c’era già un divieto di avvicinamento, la giovane lo aveva già denunciato per lo stesso reato.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Altra aggressione nei confronti di una ragazza. Questa volta la violenza è accaduta a Erba, in provincia di Como, verso le 14 di oggi martedì 21 novembre. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il ragazzo aveva raggiunto la 23enne e l'ha aggredita gettandole sul volto l'acido muriatico. La giovane aveva già denunciato il ragazzo tanto che era stato già destinatario di un divieto di avvicinamento. L'uomo infatti era già stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Erba lo scorso 23 agosto quando aveva commesso un gesto simile.

Ora è stato fermato dai carabinieri allertati da alcuni passanti che hanno assistito all'aggressione in via Pontida a Erba. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori della Croce Rossa di Montorfano e Lariosoccorso di Erba: la ragazza fortunatamente non è grave, è stata comunque trasportata in codice giallo in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Ha comunque riportato ustioni sul corpo. In sua difesa era intervenuto un passante.