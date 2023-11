Chi è Said Cherrah, che ha lanciato l’acido contro l’ex fidanzata: era già stato arrestato per stalking Said Cherrah è l’uomo di 25 anni che è stato arrestato perché ha gettato l’acido muriatico sulla ex fidanzata a Erba (Como): era già stato denunciato ad agosto per stalking. Dopo essere tornato in libertà, era stato disposto il divieto di avvicinamento.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Facebook

Said Cherrah è l'uomo che ha gettato acido muriatico sul viso e sul corpo dell'ex compagna di 23 anni. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 21 ottobre, nella zona industriale di Erba, che si trova in provincia di Como.

La ragazza è ricoverata all'ospedale Sant'Anna di Como: fortunatamente non è in gravi condizioni, ma potrebbe aver riportato danni agli occhi.

L'uomo era già stato denunciato per stalking

L'uomo, che risiede nella provincia di Pavia, è stato fermato dai carabinieri di Como ed è stato portato in carcere. Dagli accertamenti è emerso che era stato arrestato lo scorso agosto per stalking: la giovane, infatti, aveva sporto denuncia dopo che l'uomo le aveva distrutto l'automobile.

Per lui erano stati prima disposti gli arresti domiciliari, poi una volta in libertà, è stato previsto il divieto di avvicinamento.

La donna potrebbe aver riportato danni alla vista

I due si sarebbero dati appuntamenti proprio a Erba: sarebbe nata una discussione e lui l'avrebbe trascinata per metri e le avrebbe gettato l'acido. Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi e le forze dell'ordine.

I medici e i paramedici dell'agenzia regionale emergenza urgenza ella Lombardia hanno portato la donna in pronto soccorso. Con lei anche un uomo di 47 anni che ha riportato lievi ferite.

Il 25enne è stato invece portato prima in caserma dai militari del nucleo radiomobile e poi in carcere. La donna è stata sottoposta a tutte le cure del caso. Nella giornata di domani, mercoledì 22 novembre, proseguiranno gli accertamenti necessari per verificare che non abbia riportato danni alla vista.