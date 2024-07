Un 20enne evade dai domiciliari e si presenta sotto casa della ex: la ragazza lo aveva già denunciato per stalking

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo è evaso dagli arresti domiciliari per andare a infastidire la sua ex fidanzata sotto casa. Per lo stesso reato di stalking era stato arrestato. Tutto è successo a Cologno Monzese: la sua ex in passato lo aveva denunciato per atti persecutori e il ragazzo 20enne si trova ora imputato in un processo a Monza.

Ma nulla è servita la misura cautelare ai domiciliari perché l'imputato è uscito di casa e si è ripresentato sotto l'abitazione della sua ex, che si trova a Sesto San Giovanni. Qui ha chiesto insistentemente di poter parlare con lei per chiederle scusa, secondo quanto detto dal 20enne. La giovane, anche lei 20enne, si è spaventata: ad affrontare il ragazzo è stato il padre della ragazza che è sceso in strada precisando al 20enne che non ci sarebbe stato alcun incontro chiarificatore.

Alla fine il 20enne è stato fermato dai carabinieri nella prima serata di mercoledì 10 luglio 2024: dovrà difendersi ora anche dall'accusa di evasione. Dopo un processo per direttissima la mattina successiva, il giudice ha convalidato il fermo confermando però anche gli arresti ai domiciliari. Il magistrato invece che ha il fascicolo per stalking – come spiega Prima La Martesana – ha però chiesto e ottenuto il trasferimento in carcere del 20enne.