L’ex fidanzato le getta l’acido in volto e le provoca ustioni agli occhi: come sta la ragazza La 23enne, che è stata aggredita con l’acido dall’ex fidanzato a Erba (Como), è fuori pericolo: ha riportato diverse ferite e danni agli occhi.

A cura di Ilaria Quattrone

Sulla base di quanto appreso da Fanpage.it è fuori pericolo la ragazza di 23 anni che è stata aggredita con l'acido muriatico dall'ex fidanzato a Erba, comune che si trova nella provincia di Como. La giovane è ricoverata all'ospedale Sant'Anna di Como: la sua prognosi è di dieci giorni. Il ragazzo di 25 anni si trova in caserma dai carabinieri.

La dinamica

L'episodio si è verificato verso le 14 di oggi, martedì 21 novembre, in via Pontida. Il ragazzo si è avvicinato all'ex compagna e l'ha aggredita con l'acido provocandole diverse lesioni. Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno chiamato subito i carabinieri. Anche un uomo, un 47enne, ha riportato ferite.

Il 25enne aveva il divieto di avvicinamento

I carabinieri sono intervenuti immediatamente: hanno bloccato il 25enne lo hanno portato in caserma. Sono arrivati anche i medici e i paramedici del 118 inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia. La ragazza è stata portata all'ospedale Sant'Anna in codice giallo: ha riportato ustioni agli occhi.

I medici stanno infatti verificando la gravità delle ferite: la giovane passerà la nottata in ospedale e domani sarà sottoposta a nuovi accertamenti. L'uomo che è rimasto ferito, è stato trasferito in codice verde nello stesso ospedale.

Dagli accertamenti degli investigatori è emerso un quadro preoccupante: la giovane lo aveva già denunciato in passato. Il 25enne, infatti, era destinatario di un divieto di avvicinamento: era stato arrestato lo scorso 23 agosto, sempre dai carabinieri, quando aveva cercato di distruggere l'automobile della ragazza con un crick. Aveva cercato poi di aggredirla un'altra volta.

In totale, quindi, sono stati ben tre gli episodi di violenza nei confronti della 25enne. Il ragazzo, che abitava in provincia di Pavia (l'ex viveva nel Comasco), è stato portato in carcere.