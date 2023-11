Getta acido muriatico contro l’ex fidanzata a Erba: “La trascinava per i capelli davanti a tutti” “Lui ha iniziato a trascinarla per i capelli verso il baule dell’automobile mentre urlava, per fortuna sono intervenuti in tanti”. È la testimonianza di un uomo che ha assistito all’aggressione con l’acido nei confronti di una 23enne avvenuta ieri pomeriggio a Erba (Como).

Said Cherrah, arrestato per l'aggressione con l'acido

"Ho visto la coppia, stavano urlando. Poi lui ha iniziato a trascinarla per i capelli verso la sua automobile, voleva farla salire a forza". È la testimonianza, rilasciata a La Provincia di Como, di un uomo che ha assistito all'aggressione con l'acido muriatico nei confronti di una 23enne avvenuta ieri pomeriggio in una zona industriale di Erba (Como).

L'aggressione con l'acido muriatico a Erba

Il responsabile, il 25enne Said Cherrah, è stato arrestato e condotto in carcere a Como. L'uomo, secondo quanto emerso dalle prime indagini, aveva già precedenti per stalking, con tanto di divieto di avvicinamento: l'ex compagna aggredita, infatti, aveva già sporto denuncia alle forze dell'ordine dopo che l'uomo le aveva distrutto l'automobile, a seguito di svariati episodi di violenza.

"Ero in azienda, ho sentito delle grida e mi sono affacciato per capire cosa stesse succedendo fuori. Mi è sembrato che cercasse di caricarla dietro, o addirittura nel baule", il racconto del testimone. "Sono intervenuti in tanti e lo hanno fermato. Sono stati bravi a trattenerlo in attesa dell’arrivo dei Carabinieri".

Danni agli occhi per la ragazza aggredita

La giovane per il momento si trova ricoverata all'ospedale Sant'Anna di Como, dove è stata portata ieri in codice giallo. Non è in gravi condizioni, ma potrebbe aver riportato danni permanenti agli occhi. Nella giornata di oggi sarà sottoposta a nuovi accertamenti da parte del personale medico.