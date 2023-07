Ragazza di 22 anni viene accerchiata da tre uomini e palpeggiata: 2 arresti, un aggressore è in fuga Una ragazza di 22 anni ha denunciato alla polizia di essere stata accerchiata da tre uomini che hanno iniziato a palpeggiarla: dopo poco per due di loro è scattato l’arresto.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Paura per le strade di Milano per una ragazza di 22 anni. La giovane ha raccontato alla polizia di essere stata fermata e accerchiata da tre uomini che poi hanno iniziato a palpeggiarla. Tutto è accaduto nella serata di ieri domenica 23 luglio in via Imbonati nel capoluogo lombardo.

La denuncia della giovane e gli arresti

Gli agenti della polizia dopo aver sentito il racconto della ragazza si sono immediatamente messi alla caccia dell'uomo. Poco tempo dopo la polizia è riuscita a individuare due dei tre aggressori: si tratta di un giovane originario dell'Egitto di 18 anni e di un connazionale minorenne. Si cerca ancora invece il terzo uomo che sarebbe ancora in fuga. I giovani finiti in arresto ora dovranno rispondere di violenza sessuale di gruppo.

Vittima di violenza anche un'altra donna pochi giorni fa

A denunciare anche sui social un episodio simile nei giorni scorsi era stata anche Eleonora Rossi, conosciuta come dj Hellen. La 33enne in un video su Instagram ha raccontato di essere stata palpeggiata da un uomo mentre si trovava in auto. La sera dello scorso 17 luglio in zona Famagosta a Milano la donna era in macchina e stava attendendo una sua amica quando un uomo le ha infilato la mano dal finestrino semi aperto e le ha palpeggiato il seno. La 33enne è riuscita a mettere in fuga l'aggressore e a denunciarlo. Poco dopo per l'uomo sono scattate le manette per violenza sessuale.

La 33enne aveva poi precisato: "Aveva delle intenzioni sicuramente pessime e io sono stata molto fortunata a essere in macchina, perché se io fossi stata a piedi o la macchina si fosse aperta, questo mi aggrediva a 360 gradi". La donna è uscita a liberarsi perché ha sollevato immediatamente il finestrino facendo finta di accendere la macchina e ripartire con il braccio dell'uomo incastrato. Solo così questo ha desistito e si è allontanato.

Infine la 33enne si era lasciata andare a uno sfogo: "Queste tipologie di dinamiche possono rovinare per sempre la vita di una ragazza. A Milano, mi spiegano anche gli agenti, ci sono tantissime segnalazioni così. Bisogna far qualcosa: non è normale che ci sia la media di uno stupro al giorno".