Ragazza di 21 anni violentata nella notte: si cerca l’aggressore tramite le telecamere della stazione

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Busto Arsizio, in provincia di Varese, per cercare l'aggressore che nella notte di ieri sabato 28 ottobre ha minacciato e violentato con un coltello una ragazza di 21 anni alla stazione di Lonate-Fermo. I militari stanno analizzando le telecamere di video sorveglianza della zona per cercare di risalire alla dinamica dei fatti.

Certo al momento è che la giovane vittima è riuscita a chiamare il 112 dopo aver subito la violenza ed è stata raggiunta dei militari del nucleo operativo radiomobile. La ragazza, originaria della Nigeria, ha fornito l'identikit dell'uomo, molto probabilmente della sua stessa nazionalità. La vittima è stata portata poi alla clinica Mangiagalli di Milano, specializzata nell'assistere donne che hanno subito un abuso, dove è stata presa in cura dai medici.

Ora si sta cercando di capire quanto accaduto. Stando a una prima ricostruzione fornita dalla vittima, la 21enne era rimasta fino a mezzanotte in compagnia del fidanzato, un 22enne residente di Fermo. Poi si era recata in stazione in attesa che la stazione riaprisse alle 5 e potesse prendere il primo treno per ritornare a casa a Milano. Qui verso le 2.30 si è avvicinato uno sconosciuto che le ha puntato il coltello addosso: dopo averla minacciata ha abusato di lei. Finita l'aggressione è scappato per le vie vicine lasciando a terra la giovane. Una volta sola la vittima è riuscita a chiamare il 112 e in poco tempo è stata soccorsa. Sono ora in corso le indagini per cercare il responsabile.