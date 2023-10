Ragazza di 21 anni minacciata con un coltello e violentata in stazione: si cerca l’aggressore Una ragazza di 21 anni ha denunciato di essere stata minacciata e violentata vicino alla stazione Lonate-Ferno, in provincia di Varese. Il suo aggressore è ricercato.

A cura di Ilaria Quattrone

Una ragazza di 21 anni è stata minacciata con un coltello e violentata alla stazione di Lonate-Ferno, che si trova in provincia di Varese. La vittima è stata aggredita nella notte tra ieri, venerdì 27 ottobre e oggi, sabato 28 ottobre. Precisamente alle 2.30. La giovane ha immediatamente chiamato il numero unico delle emergenze 112 e denunciato lo stupro. Sul posto sono intervenute le pattuglie del nucleo operativo radiomobile della compagnia carabinieri di Busto Arsizio. Sono alla ricerca del responsabile.

La donna, che è residente a Ferno, ha raccontato che era rimasta fino a mezzanotte e mezza con il fidanzato. Poi si è avvicinata alla stazione in attesa che questa aprisse alle 5 del mattino: avrebbe dovuto, infatti, prendere il treno che avrebbe poi dovuto riportarla a Milano. E proprio in quel momento, un uomo si è avvicinato a lei. L'ha minacciata con un coltello e poi l'ha aggredita. L'ha violentata ed è scappato per le vie vicine alla stazione.

Quando i carabinieri sono arrivati, hanno portato la ragazza alla clinica Mangiagalli di Milano dove è stata sottoposta agli esami del caso e le sono state date le cure del caso. Prima di andare in ospedale, la ventunenne ha fornito una descrizione del suo aggressore. I militari hanno poi acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. Sono quindi alla ricerca del responsabile.