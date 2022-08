Ragazza di 21 anni sparisce dall’ospedale: trovata senza vita in un bed and breakfast Una ragazza di 21 anni si è allontanata dall’ospedale di Cittiglio dove era ricoverata ed è stata ritrovata priva di vita in un bed and breakfast.

A cura di Ilaria Quattrone

Era sparita dal reparto di Psichiatria dell'ospedale di Cittiglio (Varese) ed è stata ritrovata priva di vita in un bed and breakfast. La vittima è una ragazza di 21 anni che, stando a quanto riportato dal quotidiano locale "VareseNews", soffriva da diverso tempo di problemi psichici.

La 21enne si è allontanata volontariamente dall'ospedale

La 21enne si è allontanata volontariamente dall'ospedale nel pomeriggio di sabato 6 agosto. I genitori, appresa la notizia, hanno denunciato la sua scomparsa ai carabinieri del comando di Besozzo. I militari hanno diramato varie informazioni alle stazioni mentre i famigliari hanno lanciato anche un messaggio sui social chiedendo a tutti gli utenti di aiutarli a ritrovarla. E proprio la ricerca capillare svolta in tutto il territorio e la mole di appelli lanciati che hanno consentito di ritrovare la 21enne.

Il corpo trovato in un bed and breakfast di Varese

È stato il titolare di un B&b a notare la somiglianza tra una ospite della sua struttura con la ragazza ricercata. Per questo motivo, ha bussato alla stanza che la donna aveva affittato. Quando non ha ricevuto alcuna risposta, si è allarmato e ha così chiamato le forze dell'ordine.

Non sembrerebbero esserci segni di violenza

Sul posto sono arrivati nella mattinata di oggi, domenica 7 agosto, sia gli agenti della squadra mobile di Varese che i vili del fuoco. Per la 21enne non c'era però più nulla da fare: da un primo esame, non ci sarebbero segni di violenza sul corpo che quindi possono lasciare pensare a un coinvolgimento di terze persone. Si pensa quindi che si sia trattato di un gesto volontario.