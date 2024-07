video suggerito

Ragazza di 20 anni precipita mentre fa arrampicata in una palestra a Pero: è gravissima in ospedale Una ragazza di vent’anni si trova in gravissime condizioni dopo essere caduta mente era impegnata nella palestra di roccia di via Gramsci a Pero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Gravissimo incidente in una palestra nel Milanese. Una ragazza di vent'anni si trova in gravissime condizioni dopo essere caduta mente era impegnata nella palestra di roccia di via Gramsci a Pero. Si trova ora ricoverata in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Niguarda di Milano. L'incidente sportivo è accaduto nella serata di ieri martedì 2 luglio.

Stando alle prime informazioni e come riporta Prima Milano Ovest, la giovane si stava allenando su una della vie dell'arrampicata della Urban Wall quando ha perso l'equilibrio ed è precipitata a terra. Cosa sia successo è ancora tutto da accertare: da capire anche cosa sia successo ai dispositivi di sicurezza.

In pochissimi minuti sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Rossa di Settimo Milanese e i medici in automedica dall'ospedale Niguarda. La giovane, dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata portata con la massima urgenza in ospedale: purtroppo le sue condizioni restano gravi.