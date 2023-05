Ragazza di 20 anni molestata a Milano: “Non è accettabile che debba aver paura di passeggiare in Duomo” Una ragazza ha denunciato di essere stata vittima di molestie mentre stava passeggiando nelle vie centralissime di Milano, a pochi passi da piazza Duomo.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Poche ore prima della sentenza che ha emesso la prima condanna per le violenze sessuali del Capodanno dello scorso anno in piazza Duomo a Milano, un'altra ragazza denuncia di essere stata vittima di molestie sempre nelle vie centralissime della città. Cosa sia successo lo racconta la stessa ragazza con una email giunta a Fanpage.it.

I fatti sono accaduti verso le 21.45 del 30 aprile all'angolo di via Torino e via Mazzini, a pochi passi dal Duomo di Milano: "Era una domenica sera tranquillissima che è finita nel peggiore dei modi". La ragazza non era sola e soprattutto le due vie erano frequentate da altri passanti. Eppure la molestia c'è stata comunque.

La testimonianza della ragazza

"Il ragazzo – racconta la ragazza – probabilmente ventenne, di nazionalità nord africana, senza farsi alcun problema di essere in un luogo frequentatissimo dato l’arrivo della primavera che permette di stare fuori fino a più tardi, senza tener in conto della presenza, affianco a me, del mio fidanzato, mi ha alzato la gonna e palpeggiato, per poi andare via per la sua strada come se nulla fosse". La ragazza, ventenne, racconta di essere stata subito sotto schock.

"Ero andata a Milano per trovare il suo ragazzo. Era una domenica sera tranquillissima che è finita nel peggiore dei modi. Ma ciò che ancora di più mi spaventa è il fatto che sono stata anche ‘fortunata' ad aver subito ‘solo' questo, dato che non è utopia essere violentate in pieno giorno a Milano in hotel o in stazione centrale".

"Ho paura di passeggiare in centro"

Poi la ragazza aggiunge: "Il problema non sono io, e lo so. Il problema non è uscire di casa con una gonna, e lo so. Il problema non è uscire di casa da sole, e lo so (cosa che peraltro io non mi sognerei mai di fare data la non sicurezza del mondo di oggi). Il problema è la gente malata che sta riempiendo questo mondo, e in particolare Milano, che non permette di vivere in serena tranquillità".

"Il problema vero è che tra i due, per quanto io sia dal lato della ragione, devo essere io ad avere paura, anche a fare le cose più banali del mondo, come una passeggiata in centro a Milano".

La ventenne accusa anche che le forze dell'ordine sono arrivate sul posto solo dopo un'ora dalla chiamata "per far in modo che quest’animale venisse rintracciato e fermato. La mia premura era bloccarlo fintanto che non commettesse ulteriori molestie ad altre donne". L'uomo ormai si era dileguato tra la gente del centro città.