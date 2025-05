video suggerito

Ragazza di 16 anni si ribalta con il quad a Pavia, è grave: era a bordo con il padre L'incidente è avvenuto oggi, venerdì 2 maggio, lungo una strada provinciale a Montalto Pavese (Pavia) in Oltrepò. La ragazza era a bordo del quad guidato dal padre, 43 anni.

Una ragazza di 16 anni è in gravissime condizioni dopo essersi ribaltata sul quad sul quale viaggiava insieme al papà, che secondo quanto emerso finora si sarebbe trovato alla guida del mezzo. L'incidente è avvenuto questa sera, venerdì 2 maggio, poco prima delle 18.30 lungo una strada provinciale a Montalto Pavese (Pavia), nella frazione Sabaghina in Oltrepò.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato la studentessa in ospedale in codice rosso. La giovane, secondo le primissime notizie, avrebbe battuto la testa durante il ribaltamento del mezzo a quattro ruote condotto dal padre, 43 anni. Le forze dell'ordine hanno subito avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente, e per stabilire se siano coinvolte altre vetture.