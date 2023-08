Ragazza 12enne operata d’urgenza mentre è in vacanza in Sicilia, la madre: “Qui medici eccellenti e umili” Una 12enne della provincia di Monza e della Brianza in vacanza in Sicilia con la famiglia è stata operata d’urgenza al cuore. Ad accorgersi della gravità della situazione è stato il pediatra del villaggio turistico. “Tanti medici del nord dovrebbero venire in Sicilia a fare un bagno di umiltà”, ha commentato la madre della ragazzina.

A cura di Enrico Spaccini

Il centro di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina

Una 12enne della provincia di Monza e della Brianza in vacanza con la sua famiglia in Sicilia è stata operata d'urgenza al cuore giovedì scorso, 10 agosto, al centro di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina per la rottura dell'aorta ascendente. Ad accorgersi della gravità della gravità della situazione è stato il pediatra del villaggio turistico nel Ragusano, che ha allertato il 118 con una prontezza che di fatto ha salvato la vita alla 12enne. "Saremo per sempre grati alla Sicilia", ha raccontato la madre della ragazzina, "c'è una umanità e un'umiltà che altrove si sono del tutto perse".

I primi sintomi e la visita del pediatra del villaggio turistico

La mamma della 12enne, intervistata da La Repubblica, ha raccontato come quel giorno sua figlia si sentiva molto debole, al punto da non reggersi in piedi e vomitare ripetutamente. La ragazzina è seguita per problemi congeniti al cuore sin da quando era piccola, ma fino a quel momento aveva vissuto una vita normale.

Per questo motivo, quei malesseri erano del tutto inattesi. Il primo a visitarla è stato il medico pediatra del villaggio dove la famiglia originaria di un paese in provincia di Monza e della Brianza si trovava in vacanza. In pochi minuti si è reso conto che non c'era altro tempo da perdere, perciò, ha chiamato il 118 e ha fatto portare d'urgenza la piccola paziente all'ospedale di Modica.

"Tanti medici del nord dovrebbero venire in Sicilia a fare un bagno di umiltà"

La 12enne è stata poi trasferita al centro di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina dove è stata operata per la rottura dell'aorta ascendente. Ora sta bene, ma è ancora ricoverata. "Abbiamo incontrato medici eccellenti e allo stesso tempo umili e disponibili, generosi e comprensivi di fronte alla situazione drammatica che stavamo vivendo", ha ricordato la madre della ragazzina, "Ci hanno aiutato in tutti i modi. Tanti medici del nord dovrebbero venire in Sicilia a fare un bagno di umiltà. Non posso credere che la Regione voglia chiudere un reparto come quello di Taormina".

Regione Sicilia, infatti, ha deciso poche settimane fa di chiudere il centro di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Convenzionata con l'ospedale pediatrico Bambin Gesù, è in attività da 13 anni, ma ormai la convenzione non è stata rinnovata. Aprirà una struttura simile a Palermo, in accordo con la fondazione San Donato di Milano.