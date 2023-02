Quanto guadagnano i consiglieri regionali e il presidente di Regione Lombardia Lo stipendio base del consigliere regionale è di 6.327 euro lordi di indennità, più 4mila euro netti al mese di rimborso forfettario. Attilio Fontana guadagna invece 13.245 euro al mese (ma non è il presidente di Regione con lo stipendio più alto)

Fa il bis il governo regionale guidato da Attilio Fontana, che a queste ultime elezioni ha trionfato con il 54,7 per cento sul centrosinistra di Pierfrancesco Majorino (fermo al 33,9 per cento) e Letizia Moratti (sotto il 10 per cento).

E mentre la maggioranza festeggia e inizia a prospettare la nuova formazione politica (che non potrà certo sottovalutare il peso della vittoria di Fratelli d'Italia, pronto già a chiedere più di metà degli assessorati previsti), con i primi nomi dei consiglieri eletti che iniziano a circolare, in tanti si chiedono: ma quanto guadagnano i membri della giunta lombarda? A regolarlo, una legge regionale lombarda che disciplina il trattamento economico dei Consiglieri regionali, dei componenti della giunta e dei sottosegretari.

Lo stipendio dei consiglieri regionali e degli assessori in Lombardia

Lo stipendio base del consigliere regionale è di 6.327 euro lordi per 12 mensilità, più 4mila euro netti al mese di rimborso forfettario: totale, 10.545 euro lordi al mese. In alcuni casi è prevista anche un'indennità di funzione, che oscilla tra i mille e i duemila euro lordi al mese. L'indennità di funzione però non spetta a tutti, ma solo alle seguenti cariche: Presidente, Assessore, Vice Segretario, Presidente dei gruppi consiliari e Segretario dell’Ufficio di Presidenza.

In ogni caso non c'è differenza tra lo stipendio percepito in Lombardia e nelle altre Regioni d'Italia: a differenza del governatore, infatti, che ha un ruolo esecutivo, i Consiglieri regionali hanno un ruolo legislativo.

Il compenso degli assessori invece è maggiorato del 15 per cento, quindi di 7.276 euro lordi. Totale, con rimborso e indennità, 12.705 euro lordi complessivi al mese.

Il presidente del Consiglio, infine, è di 13.245 euro lordi al mese. Lo stesso che spetta al presidente di Regione, Attilio Fontana.

Quanto guadagna il presidente di Regione Lombardia

Lo stipendio del presidente di Regione Lombardia è maggiorato del 20 per cento rispetto a quello del consigliere regionale: il compenso di Attilio Fontana è quindi di 7.592 euro, a cui si aggiunge lo stesso rimborso forfettario e l'indennità di funzione. Totale, 13.245 euro lordi al mese. Stipendio che comunque, per legge, non può superare la soglia dei 13.800 euro lordi mensili.

Ma, nonostante la Lombardia sia la Regione più popolosa d'Italia con più di 10 milioni di abitanti (su una popolazione complessiva di 59 milioni), c'è chi prende di più di Attilio Fontana: il salario mensile del presidente, infatti, varia di Regione in Regione.

I governatori di Veneto, Calabria, Sicilia, Lazio, Abruzzo e Basilicata percepiscono il massimo, ossia 13.800 euro al mese. Guadagnano leggermente meno il presidente della Liguria, che percepisce 13.764 euro lordi al mese, i presidenti di Campania e Puglia con 13.700 euro al mese, e quello della Valle D'Aosta con 13.600 lordi mensili. Il governatore che guadagna di meno? Quello dell'Emilia-Romagna, con "solo" 9.758 euro lordi al mese (quando in Molise il presidente percepisce 11mila euro).