Quanto guadagnano i consiglieri comunali di Milano: la classifica dei più ricchi Sono state pubblicate le dichiarazioni dei redditi dei politici di Palazzo Marino: ecco chi è il più ricco. No, non è il sindaco Giuseppe Sala.

A cura di Giorgia Venturini

No, non è il sindaco di Milano il più ricco di Palazzo Marino. Il primo cittadino Giuseppe Sala infatti è solo al sesto posto della lista dei "Paperoni" politici del capoluogo lombardo: nella dichiarazione del 2021 riferita al 2020 Sala ha dichiarato al fisco 110.396 euro, l’anno precedente 107.189 euro. La sua campagna elettorale dello scorso ottobre, come si legge sul sito internet del Comune, ha speso invece 217.903 euro, mentre il suo rivale di centrodestra si era fermato a 77.807 euro. Il sindaco ha ancora dichiarato una casa in Liguria e un'auto e una moto immatricolati nel 2020. Ma chi è quindi il più ricco dei politici milanesi?

La lista dei più ricchi di Palazzo Marino

In cima alla lista c'è Annarosa Racca, consigliera comunale della Lega e presidente di Federfarma Lombardia, che nel 2021 il suo reddito annuo è stato di ben 724.812 euro. Un primato intoccabile se si pensa che al secondo posto c'è il consigliere della lista Bernardo Manfredi Palmeri ma ben distaccato: il suo reddito è di 263.006 euro. Al terzo l’assessore al Bilancio Emmanuel Conte, nonché dirigente di Banca Imi, con 257.623 euro. E poi via via gli altri: al quarto posto l'ex candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo, direttore della Casa pediatrica del Fatebenefratelli, con un reddito di 120.046 euro. Poi in lista c'è l’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello con 118.594 euro. Dopo Giuseppe Sala invece c'è la vicesindaca Anna Scavuzzo che nel 2021 ha dichiarato 82.118 euro e due case a Milano. In campagna elettorale la vicesindaca ha speso 22.836 euro. E ancora: Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa, per la sua campagna elettorale da record di preferenze ha speso 59.604 euro, mentre nella dichiarazione di redditi ha dichiarato 71.169 euro. Infine, la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi ha dichiarato 24.683 euro. Nella lista però mancano alcuni redditi, tra questi quelli di Vittorio Feltri, di Fratelli d'Italia e direttore del quotidiano Libero, e della leghista Silvia Saldone, che come tutti gli europarlamentari dichiara il suo reddito in Belgio.