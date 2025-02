Quanto costa una casa a Cassina de’ Pecchi, dove è cresciuto il cantante Kekko Silvestre dei Modà

video suggerito

Quasi Milano ma non Milano, al massimo sta all'interno della cosiddetta area metropolitana: Cassina de' Pecchi è una parentesi urbana in mezzo a quella che, uscendo dalla città, comincia ad assomigliare sempre di più alla campagna. Caratterizzata dallo scorrere placido del Naviglio della Martesana, qui non c'è molto, ma il necessario, come nei migliori posti di provincia: c'è chi per questo li ama e chi li odia. Di certo questa zona è nel cuore di Kekko (Francesco) Silvestre, cantante dei Modà, che a Cassina de' Pecchi ci è proprio cresciuto.

É qui che ha sede anche il più importante gruppo di sostenitori della band: quello dei Gironzolo Modà, nato dall'idea di un amico di Kekko e formato dai suoi fan più storici. Nel sangue di Silvestre, insomma, c'è la provincia, lo ha rivelato anche in una vecchia intervista rilasciata al Corriere della Sera: "Qui mi sento protetto, me ne andrei solo verso il mare, qualche isoletta della Sicilia". E proprio ispirandosi alla tranquillità dell'hinterland Kekko ha composto alcuni dei suoi più grandi successi, come "Tappeto di fragole", nata dopo una passeggiata nel Parco Increa, a Brugherio.

Ma quanto costerebbe oggi comprare una casa a Cassina de' Pecchi, luogo dell'infanzia del cantante dei Modà? Secondo un'indagine di Immobiliare.it il prezzo medio degli appartamenti è di 2.529 euro al metro quadro, meno dei 3.856 euro della media provinciale. Ciò significa che un bilocale da 60 metri quadri costerebbe circa 152mila euro. Bassi, per gli standard, anche gli affitti: il canone per lo stesso immobile verrebbe a costare 771 euro al mese, cioè 12,86 euro al metro quadro, rispetto ai 21,31 euro della media provinciale.