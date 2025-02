video suggerito

Quanto costa una casa a Calvairate, il quartiere di Milano dove è cresciuto il cantante Rkomi Oltre ad aver cresciuto il cantante Rkomi, ha visto anche i primi passi di danza di Carla Fracci, ma Calvairate non si fa affascinare e resta un quartiere vivo ma senza pretese. Un appartamento di medie dimensioni in questa zona costa circa 178mila euro, 465 euro al mese se in affitto.

Quartiere vivace ma senza pretese: non è il più sfarzoso della città, sa di esserlo e non vuole esserlo. Calvairate nasce come un piccolo borgo contadino ma con la crescita della metropoli viene col tempo inglobato all’interno del territorio di Milano. Per il resto è figlio soprattutto degli anni 50 e 60, di quando servivano case per chi lavorava. Calvairate, insomma, resta umile, nonostante qui abbia anche mosso i suoi primi passi di danza Carla Fracci, cresciuta nelle case popolari tra piazza Martini e piazzale Cuoco.

Sempre in questo quartiere è diventato grande il cantante Rkomi, pseudonimo per Mirko Manuele Martorana, in gara a questo festival di Sanremo 2025 con la canzone "Il ritmo delle cose". L'artista, infatti, è cresciuto a Calvairate, dove continuano a stare tanti dei suoi affetti: "Lì abita mia madre, lì ci sono tutti i miei amici e le mie conoscenze – aveva detto in un'intervista rilasciata a Vice – tutti, dalla portinaia, al ragazzino, al bambino appena nato, mi danno tanto. Lì ritrovo me stesso".

Non è un caso se al suo quartiere Rkomi ha dedicato anche una canzone, "4Z", in riferimento al fatto che Calvairate si trovi nel municipio 4. "Torno in zona, la mia zona. Giro il mondo senza muovermi da qui. Parlano la mia lingua, la lingua del quartiere", cantava così l'artista, che nel 2018 aveva confessato a Vice: "Sto tornando in quartiere, sto aspettando di fatturare ancora un po’ per poterci finalmente comprare una prima casa". Ma quanto pagherebbe oggi il cantante per comprare una casa a Calvairate?

Secondo un'indagine di Immobiliare.it, molto meno che in altre zone di Milano: un appartamento in Piazza Emilio Salgari costa in media 2.975 euro al metro quadro, meno della metà rispetto alla media cittadina di 5.421 euro. Per comprare un bilocale di 60 metri quadri qui servirebbero quindi circa 178mila euro. Lo stesso alloggio, in affitto, costerebbe 465 euro al mese (7,75 euro al metro quadro, contro la media di 22,52 euro di Milano).