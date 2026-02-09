Quanto costa un appartamento a Brera: i prezzi nel quartiere di Milano della nuova casa di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez si è trasferita. La showgirl argentina ha lasciato la casa in zona Moscova a Milano per spostarsi in Brera, dove i costi al metro quadro superano spesso i 7mila euro.

Belén Rodriguez (foto da LaPresse)

A poco più di un anno di distanza dall'acquisto della casa in zona Moscova a Milano, Belén Rodriguez si è trasferita di nuovo. Stando alle indiscrezioni uscite in questi giorni, la showgirl argentina si sarebbe spostata solo di pochi metri, scegliendo il quartiere Brera. Questa volta, però, pare che abbia deciso di prenderla in affitto. Come è possibile vedere attraverso il portale di Immobiliare.it, tra Moscova e Brera i prezzi delle case non variano molto. Sono due zone centrali della città, dove i costi superano facilmente i 7mila euro al metro quadro.

La mappa dei prezzi medi degli immobili residenziali stilata da Immobiliare.it inserisce il quartiere Brera nell'area più centrale di Milano. Stando a quanto rilevato a gennaio 2026, il prezzo medio di vendita di una casa in zona Centro si è attestato su 11.168 euro al metro quadro. I costi sono in continua crescita da maggio 2021, quando la media era di 9.296 euro al metro quadro. Rispetto a gennaio dello scorso anno, è stato registrato un aumento pari al 3,34 per cento, con il picco di 11.185 euro euro al metro quadro che è stato toccato a ottobre 2025.

Per quanto riguarda l'affitto, la media in zona Centro a gennaio 2026 è stata di 31,40 euro al metro quadro. Anche in questo caso c'è stato un incremento rispetto allo scorso anno, ma solo dell'1,82 per cento (a gennaio 2025 era 30,84 euro al metro quadro), mentre il picco è stato toccato ad aprile 2024 con 31,06 euro al metro quadro.

Stando a quanto emerso in questi giorni, Belén Rodriguez avrebbe scelto di prendere in affitto un'abitazione in un palazzo storico nel quartiere Brera. Non si conosce quale sia la via esatta, ma ci si può comunque fare un'idea sui costi analizzando le strade principali. In via Brera, infatti, l'affitto medio a gennaio 2026 è stato di 23,13 euro al metro quadro (prezzo di vendita a 7.671 euro al metro quadro). In via Fiori Oscuri, strada che si trova nella parte più a nord del quartiere e che incrocia con via Brera, il costo era di 26,5 euro al metro quadro (8.967 euro al metro quadro per le vendite) e le stesse cifre sono state registrate anche in via del Carmine.