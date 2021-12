Quanto costa e com’è fatto il panettone di Iginio Massari per Natale 2021 Iginio Massari è il più famoso pasticcere italiano. A Natale i panettoni del maestro bresciano classe 1942 vanno letteralmente a ruba: ecco quanto costano e come sono fatti.

A cura di Francesco Loiacono

Iginio Massari, bresciano classe 1942, è considerato ormai da anni il miglior pasticcere d'Italia. Tanto che nell'ultima edizione della guida Pasticceri&Pasticcerie 2022 del Gambero Rosso, in cui la sua pasticceria Veneto di Brescia è stata insignita con le "Tre torte" (il massimo riconoscimento), è stata presa una decisione emblematica: da ora in poi Massari sarà considerato fuori concorso, in quanto fuoriclasse della pasticceria.

Tra i tanti dolci rinomati realizzati dai laboratori del maestro Massari, nel periodo di Natale l'attenzione si concentra ovviamente sul tipici lievitati: il panettone, il cui costo varia tra i 22 e i 45 euro, e il pandoro. Tre sono le tipologie di panettoni che Iginio Massari mette in vendita sul suo shop online e nelle sue pasticcerie, oramai presenti in molte altre città italiane oltre Brescia: il panettone classico, quello al cioccolato e quello al cacao e al cioccolato, novità per il Natale 2021. Va subito detto che tutti vanno a ruba: le prime disponibilità sul sito sono al momento a partire dal prossimo 28 dicembre. Ma quanto costano e come sono fatti i panettoni di Iginio Massari?

Quanto costano e come sono fatti i panettoni di Iginio Massari

Il panettone classico prevede una complessa lavorazione con quattro diverse lievitazioni e due impasti, per un totale di 62 ore. Nel panettone si trovano cubetti di arancia candita calabrese e uvetta Sei Corone, mentre la glassa esterna, all'amaretto, è realizzata con mandorle, nocciole in polvere, un tocco di cacao e granella di zucchero. Il panettone classico ha un costo di 40 euro nel formato da un chilo: sono disponibili anche diversi formati da mezzo chilo (che costa 22 euro) e da due e tre chili.

Il nuovo panettone al cacao e cioccolato di Iginio Massari (Foto dal sito web)

Il nuovo panettone al cacao e al cioccolato è la novità ideata dal maestro Massari per il Natale 2021. La lavorazione a doppio impasto e con quattro lievitazioni è la stessa del panettone classico, ma l'impasto è differente: vengono utilizzati il cacao arricchito con gocce di cioccolato fondente e al latte, la panna, il miele d'acacia e sentori di arancia. Il panettone al cacao e al cioccolato costa 45 euro ed è disponibile solo nel formato da un chilo.

Il panettone al cioccolato del maestro Massari, infine, è caratterizzato da un impasto realizzato con canditi di arancia e pepite di cremoso cioccolato, fondente e al latte. La glassa all’amaretto è fatta con mandorle e nocciole in polvere e un tocco di cacao. Due i formati previsti: da mezzo chilo e da un chilo, con prezzi che vanno da 25 a 45 euro.

Tra i lievitati tipici natalizi va infine nominato il pandoro. Quello realizzato da Iginio Massari è disponibile in due formati, da mezzo chilo e da un chilo, e costa rispettivamente 22 e 40 euro. Come tutti gli altri dolci è prodotto artigianalmente, senza conservanti, e si conserva per circa 14 giorni dal momento della consegna.