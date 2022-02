Quando può scattare la zona bianca in Lombardia La Lombardia ha ormai parametri da zona bianca: ecco quando può avvenire il passaggio e se cambia qualcosa a livello di regole.

A cura di Francesco Loiacono

Quando può scattare la zona bianca in Lombardia e cosa cambia a livello di regole? Il miglioramento dei parametri relativi alla pandemia di Coronavirus nella regione che per prima, due anni fa, ha affrontato il virus è lento ma costante. Già da settimane, come aveva affermato il presidente della Lombardia Attilio Fontana, la regione ha "tecnicamente" parametri da zona bianca. Negli ultimi giorni il miglioramento è proseguito e attualmente, stando agli ultimi dati Agenas aggiornati a ieri, due dei tre parametri che determinano il "colore" di una regione sono entro i limiti della zona bianca, cioè quella in cui c'è il rischio minimo a livello epidemiologico.

I parametri che fotografano l'andamento della pandemia in Lombardia

La percentuale di posti letto Covid occupati nei reparti di terapia intensiva è infatti scesa all'8 per cento (la soglia per la zona gialla è fissata al 10 per cento), mentre la percentuale di posti letto Covid occupati nei reparti di area medica degli ospedali è scesa al 13 per cento, sotto la soglia della zona gialla del 15 per cento. È drasticamente calata rispetto alle scorse settimane anche l'incidenza di nuovi casi ogni 100mila abitanti, che però resta l'unico dei tre parametri ancora non da "bianco".

Quando può scattare la zona bianca e cosa cambia

Per passare in zona bianca è necessario che almeno uno dei parametri rimanga sotto la soglia per due settimane consecutive. Se la situazione non dovesse cambiare, il passaggio potrebbe quindi essere decretato in occasione del prossimo monitoraggio della Cabina di regia e dell'Iss di venerdì 25 febbraio e divenire ufficiale, dopo apposita ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, a partire da lunedì 28 febbraio.

A livello di regole, in ogni caso, non cambierà niente per i cittadini lombardi. A partire dall'introduzione del Green pass (da quello base a quello rafforzato), le restrizioni sono infatti legate ormai allo status vaccinale dei singoli cittadini, o al fatto di essere guariti dal virus, più che al "colore" della regione in cui vivono. Tra zona gialla e zona bianca non ci sono differenze rispetto alle cose che si possono o non si possono fare (a seconda di quale green pass si abbia). Qualche minima differenza c'è tra zona gialla e zona arancione: soltanto poche settimane fa la Lombardia ha rischiato seriamente l'arancione, mentre adesso punta ormai al bianco, segno della rapidità con la quale può mutare la situazione e della necessità di mantenere comunque alta l'attenzione.