Quando finirà il maltempo e tornerà il sole a Milano: le previsioni meteo dell’esperto L’estate a Milano si sta facendo attendere. Nella serata di oggi, mercoledì 12 giugno, sono previsti forti temporali, ma da giovedì a domenica dovrebbe arrivare il sole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Intervista a Flavio Galbiati Meteorologo di MeteoExpert

A cura di Matilde Peretto

Tra meno di 10 giorni sarà ufficialmente estate, anche se, stando alle previsioni meteorologiche e alle allerte meteo diramate, a Milano e in Lombardia la bella stagione sembra ancora lontana. Secondo Flavio Galbiati, esperto di clima e meteo di MeteoExpert, intervistato da Fanpage.it, è difficile fare previsioni a lungo termine. Garantisce, però, che dopo i temporali previsti per questa sera (mercoledì 12 giugno) e le ultime piogge di domani mattina, le condizioni meteo nel milanese si stabilizzeranno: da giovedì a domenica dovrebbe esserci il sole.

Dottro Galbiati, quando arriverà l'estate a Milano?

È sempre difficile spingersi molto in là. So che tutti vorrebbero sapere quando prenotare le ferie, però le previsioni a lungo termine non esistono. Possiamo ritenere attendibili solo quelle a breve e medio termine. Ci sono dei fenomeni che si possono calcolare sul lungo periodo come l'alta pressione che non si sblocca (come per l'estate scorsa), ma non è questo il caso.

Sicuramente diventerà più caldo nei prossimi giorni. Già oggi ci sono 25/27 gradi e in alcune giornate siamo andati addirittura sopra la media.

Quali sono le previsioni per il weekend?

Dopo i temporali di oggi, potrebbe piovere ancora domani mattina presto (giovedì 13 giugno), ma poi nel milanese le condizioni diventeranno stabili almeno fino a domenica. Un weekend di sole, quindi.

Tutte queste piogge di maggio e giugno hanno portato (almeno) qualche vantaggio?

Partendo dal presupposto che la primavera è di per sé una stagione instabile, la stagione di quest'anno, soprattutto maggio e giugno, è stata caratterizzata da temporali decisamente forti, allagamenti, danni e anche nevicate. Le temperature, però, non sono mai state troppo basse.

Tutta l'acqua che è scesa e tutta la neve che si è accumulata in montagna in quantità record hanno portato a una conseguenza positiva: non dovrebbero esserci problemi di siccità. Almeno nel Nord Italia perché nel Meridione la situazione è già abbastanza grave e potrebbe diventare drammatica: ci sono già oltre 35 gradi ed è solo giugno.