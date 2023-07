Punto da un calabrone: anziano muore per shock anafilattico Nell’Oltrepò Pavese un uomo di 75 anni è morto a causa di una reazione allergica causata dalla puntura di un calabrone.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 75 anni è stato punto da un calabrone e questo gli avrebbe provocato uno shock anafilattico che ne ha causato la morte. L'anziano era residente a Torrazza Coste, nell'Oltrepò pavese, ed è stato soccorso nel pomeriggio di ieri, martedì 11 luglio. Purtroppo però nonostante la corsa in ospedale, per lui non è stato possibile fare altro: è morto qualche ora dopo il suo arrivo.

Il 75enne sapeva di essere allergico

L'allarme è arrivato verso le 16.30. I soccorsi sono arrivati immediatamente in località Sant'Antonino dove si trova la sua abitazione. Un vicino di casa ha raccontato che il 75enne – di cui al momento non si conosce l'identità – sapeva di essere allergico e infatti, dopo essere stato punto, aveva chiesto di chiamare subito l'ambulanza. La centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), una volta ricevuto l'allarme, ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118.

È stato trasportato in codice rosso in ospedale, ma è morto

Gli operatori sanitari sono arrivati in codice rosso: è stato fatto decollare un elicottero ed è arrivata anche un'ambulanza della Croce Rossa di Casteggio e un'automedica. L'anziano, però, nel frattempo avrebbe perso conoscenza: è stato rianimato sul posto dai paramedici e poi è stato trasportato con un elicottero al Policlinico San Matteo di Pavia in codice rosso. Purtroppo dopo qualche ora, l'ospedale ne ha comunicato il decesso. La reazione allergica, nonostante il tempestivo allarme e l'arrivo immediato degli operatori sanitari, è stata letale.