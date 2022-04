Prova a palpeggiare due ragazze e poi molesta i passanti: 26enne arrestato a Milano Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato ieri sera a Milano, nella zona di Porta Venezia. Il giovane è accusato di violenza sessuale: avrebbe cercato di palpeggiare due ragazze e ha poi molestato altri passanti.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano con l'accusa di violenza sessuale. È accaduto nella serata di ieri, sabato 16 aprile, nella zona di Porta Venezia. Il giovane, un ragazzo di nazionalità eritrea, prima ha molestato due ragazze e poi, non contento, ha continuato a tenere un comportamento molesto anche con gli altri passanti. Tanto che al 112 sono arrivate diverse richieste di intervento da parte di cittadini che hanno segnalato alle forze dell'ordine la presenza di un ragazzo che stava dando fastidio a diverse persone.

Le molestie e l'arresto sono avvenuti nella zona di Porta Venezia

Le segnalazioni sono arrivate all'ora dell'aperitivo, attorno alle 20, in una zona particolarmente frequentata dalla cosiddetta "movida". Quando alcuni agenti della Questura di Milano sono intervenuti hanno ricostruito quanto accaduto. Il 26enne aveva prima molestato due ragazze di 19 e 26 anni. I poliziotti le hanno rintracciate e le due hanno confermato di aver subito molestie dal ragazzo, che dopo aver provato a palpeggiarle ha iniziato a disturbare le persone che transitavano da viale Vittorio Veneto. A quel punto, una volta ricostruito quanto accaduto, i poliziotti hanno rintracciato il ragazzo e lo hanno arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Il giovane è stato portato via in manette.